Энергетический кризис усиливает социальную напряженность в Европе

В конце апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК. ОПЕК — это организация, где страны-экспортеры нефти определяли, кто сколько будет добывать, чтобы примерно понимать, сколько эта нефть будет стоить. Так вот: за неделю до выхода ОАЭ обратились в США за финансовой поддержкой. Что им ответили — неизвестно, но известно, что США очень не любят ОПЕК, потому что не хотят ни с кем делиться нефтяным пирогом. И вот ОАЭ внезапно из ОПЕК выходят.

В перспективе это означает, что Эмираты будут качать нефти больше и продавать больше, и цены упадут. Но это делает рынок нефти еще более нестабильным.

Еще каких-то два-три месяца назад, до атаки на Иран, баррель стоил 60-70 долларов. Сегодня Brent устойчиво держится выше 110-112 долларов, и ценник в 120 уже никого не удивляет.

По сути, это энергетический налог на всю планету. И платят его совсем не те, кто воюет. Евросоюз — тому пример: у которого своей нефти нет, а повышающиеся издержки бизнес перекладывает на потребителей и на собственных рабочих. А они, естественно, не согласны. Потому традиционный Первомай там превратился в марш несогласных. Ведь это уже минимум вторая авантюра США после украинской, за которую европейцы платят из своего кармана, — отметил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Революционный, а местами и почти кровавый Первомай: европейцам снова приходится сражаться за элементарное право — на нормальную жизнь. Полыхает Испания, протестным дымом затянут Париж. Из Елисейского дворца во время первомайской стихии и носа не высовывают, зато оппозиция — и Левый Альянс, и правый фронт — с народом. Обратный отсчет до президентских выборов — 2027, шанс хоть что-то изменить.

«Мы больше не хотим смотреть, как исчезают наши предприятия, и ничего не делать. С нами не будет ни попустительства, ни хаоса», — прокомментировала лидер фракции «Национального объединения» (с 2011 по 2021 гг.) Марин Ле Пен.

Бедственное положение и в каждом хозяйстве — непомерные цены на удобрения, топливный шок.

«Полтора месяца назад я покупал тысячу литров дизеля за 758 евро с налогами, а сегодня — за 1500. То есть цена удвоилась. Прямо сейчас я выращиваю пшеницу себе в убыток», — поделился фермер Максим Лиевик.

Двойной прайс за все как скрытый налог на войну.

«Вы же видите, сколько стоят все эти войны? Это же ужас», — сказал управляющий французской демократической конфедерации труда Патрик Фри-Олакс.

Именно от этого ужаса сотни тысяч европейцев вышли не просто на майские демонстрации, а именно на антиправительственные шествия и марши.

Марсело Камачо — сын одного из главных символов испанского рабочего движения XX века. Выводит формулу и для сегодняшнего Первомая.

«Свободу завоевывают, а потом ее защищают, никто ничего тебе не подарит», — отметил сын основателя профсоюза Comisiones Obreras Марселино Камачо Марсель Камачо.

Для него это не просто лозунг, семейная биография. Отец боролся с диктатурой Франко, сидел в тюрьме за профсоюзную деятельность, а теперь его сын наблюдает новый откат и сплошной «ЕВРО-режим».

«Самый неверный шаг — увеличивать военные расходы и затягивать украинскую войну», — добавил сын основателя профсоюза Comisiones Obreras Марселино Камачо.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон «боевым павлином» щеголяет на крупнейших военных учениях, опять сражаясь с «условными русскими». И в то время, как канцлер Германии Фридрих Мерц на пару со своим министром финансов появляется в камуфляже в расположении сухопутных войск Бундесвера на фоне бронетехники и беспилотников. В их столицах не какая-то надуманная угроза извне, а свой собственный — доморощенный социальный взрыв.

Если что и получилось сколотить такой милитаристской политикой, то только вот такую целую армию бастующих. Студенты, учителя, врачи, полицейские и, конечно, сотрудники заводов и автоконцернов. Все профессии важны, только нынешнему немецкому правительству как будто бы не очень-то нужны.

В фирменных заводских спецовках — Берлинское подразделение Mercedes-Benz. Бренд, который продавал миру комфорт, скорость и статус, а его сотрудники теперь — на улице.

«Мы сыты по горло! Будь то „зеленый переход“ или курс на конфронтацию с Россией. Это усложняет жизнь нам, рабочим. Это делает энергию дорогой! Из-за санкций! Нам нужен поворот. Хватит поддерживать и принимать политику правительства», — заявил сотрудник Mercedes-Benz в Берлине Йенс.

Но этих простых работяг и слышать не хотят. В Минобороны ФРГ за одним столом уже собираются банкиры и генералы, и снова у них — «пушки вместо масла», как в самые темные времена.

Социальный протест нарастает прямо под окнами Фридриха Мерца, во время обсуждения реформы здравоохранения, врачи обступают правительственный квартал.

Социалку режут по живому, больницы закрывают — врачей довели до слез. Как будто от вирусов с болезнями тоже будут отбиваться оружием.

«Мы хотим быть в состоянии защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Именно этой моей фразе подчинен наш бюджет», — выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

И как же после этого показательно на форуме региональной прессы Фридрих Мерц не смог даже дать внятного ответа на элементарный вопрос — что вообще полезного для страны он сделал за первый год на посту канцлера. Только захлопал глазами и насмешил своим ответом весь зал.

«Пожалуй, еще рано подводить итоги», — добавил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он наверняка в курсе и о катастрофическом обвале своего рейтинга. Среди немецких политиков Мерц где-то уже совсем на дне. И еще один неприятный сюрприз как раз на Первомай для него — эксклюзивно под камеру «Известий» в ведомство федерального канцлера приносят вот такую увесистую петицию за скорейшую отставку Мерца, более 130 тысяч подписей, и это не предел.

Безработица растет. Инфляция тоже, а если что-то и усиливается, то промышленный спад. И только у оборонных концернов рост, вакансии, заказы. Точно это и есть самая главная операция по прикрытию всех остальных брешей.

«Реальная экономика рушится и тянет за собой финансовый сектор. И единственное, что приходит им на ум, — это оборонка», — заявил основатель и лидер движения «Национальное равенство» Тьерри Поль Валлет.

Самый плачевный германский опыт следовало бы брать другим странам Евросоюза на вооружение: как не нужно делать. Но вот уже и в польском сейме урезают расходы на здравоохранение, чтобы выйти на пять процентов ВВП на нужды НАТО.

«Будет сложно найти дополнительные средства», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Европейский госзаказ — исключительно на войну, она теперь единственный успешный работодатель. На остальном поставлен крест. Симптоматичный Первомай: ни мира, ни труда.

