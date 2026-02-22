Поставки сельхозпродукции между РФ и Вьетнамом в 2025 году превысили $1,2 млрд

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В Московской и Калужской областях со стороны партнеров России реализуются проекты по созданию животноводческих комплексов.

Сколько составили поставки между РФ и Вьетнамом в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Взаимные поставки сельхозпродукции России и Вьетнама в 2025 году превысили 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил посол России в республике Геннадий Бездетко.

Он добавил, что вьетнамская корпорация «Ти-Эйч Тру-Милк» реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях России.

В ходе государственного визита во Вьетнам в июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции стран, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.

В июне прошлого года Вьетнам присоединился к объединению БРИКС в статусе страны-партнера, о чем сообщило Министерство иностранных дел Бразилии. Вьетнам стал десятым партнером БРИКС.

В официальном сообщении было сказано, что Ханой разделяет «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», как и другие страны объединения.


