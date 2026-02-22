«Будь бесконечно долго»: Арзамасова трогательно поздравила маму с днем рождения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Актриса призналась, что они вместе исколесили всю Россию и много других стран.

Как Арзамасова поздравила маму с днем рождения

Фото: Telegram/Арзамасова Лиза/LizaArzamasova

Лиза Арзамасова трогательно поздравила маму с днем рождения

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала душевное поздравление в честь дня рождения своей мамы. Артистка рассказала о том, сколько дорог они прошли вместе.

Она отметила, что они исколесили всю страну и много других стран, использовав все виды транспорта — от летающего «люкса» до телеги. Сейчас, по словам актрисы, они снова в движении и работе — не на отдыхе и не дома, а в Барнауле.

Актриса подчеркнула, что при 19-градусном морозе и ярком солнце, в Прощеное воскресение, перед вечерним спектаклем, самое приятное — что близкие люди рядом.

«И мама рядом! С днем рождения, моя любимая! Будь бесконечно долго», — написала Арзамасова в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Елизавета Арзамасова поделилась мнением о том, стоит ли детям пытаться мирить родителей в случае семейных разногласий. В беседе с изданием на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась» артистка отметила, что ее взгляд на этот вопрос отличается от позиции героинь сериала.

Арзамасова подчеркнула, что взрослые должны самостоятельно решать конфликты, не вовлекая в них детей. По ее словам, родителям необходимо находить в себе силы и мудрость, чтобы разбираться в отношениях таким образом, чтобы это оставалось незаметным для ребенка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

