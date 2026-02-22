Роспись в Джакарте и боязнь сглаза: Айза рассказала подробности свадьбы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Пара скрывала дату бракосочетания и верили в «звездный» выбор астролога.

Подробности свадьбы Айзы-Лилуны Ай 

Фото: Instagram*/aizalovesam

Айза: Степа сделал мне предложение еще в 2025 году, не хотели спешить

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками подробностями своей свадьбы со Степаном Кузьменко. Пара официально зарегистрировала брак в Индонезии, в городе Джакарта, так как на Бали нет посольства России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Нас официально расписали. Предложение Степа сделал мне еще в мае 2025-го, но в 2025 году мы не хотели жениться (год был мрачный), да и спешить тоже не хотели», — рассказала Айза.

По ее словам, отношения длятся почти два года, за которые они успели «притереться». Дату для свадьбы выбрал астролог, поскольку жених верит в «звездные числа». Молодоженам дата тоже понравилась — они «фанаты 222». Заявление подали за месяц до церемонии, специально прилетев для этого в Джакарту.

Айза призналась, что они скрывали планы ото всех, кроме родных, так как боялись сглаза. Она также рассказала, что семьи с обеих сторон познакомились и подружились, несмотря на то, что живут в разных частях света.

«Я очень люблю своего мужа, люблю его родителей, сестру и бабушек с дедушкой. Степа любит моих родителей, а они очень любят Степу», — поделилась счастливая телеведущая.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

