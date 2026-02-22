Уборка снега обернулась трагедией: трактор переехал женщину во дворе дома в Москве

Трактор переехал женщину во дворе дома на севере Москвы

На севере Москвы трактор сбил женщину во дворе жилого дома. Инцидент произошел 21 февраля на Дмитровском шоссе: во время уборки снега трактор наехал на женщину. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах с места происшествия видно, что женщина пыталась отойти в сторону — к сугробу, — но не успела избежать столкновения. Техника сначала задела ее ноги передними колесами, а затем по ней проехали и задние колеса.

Пострадавшую доставили в больницу имени Вересаева — на момент госпитализации она была в состоянии клинической смерти.

Жители близлежащих домов, комментируя случившееся, раскритиковали работу управляющей компании. По словам горожан, тротуары в районе должным образом не расчищают от снега — из-за этого пешеходам нередко приходится передвигаться вдоль проезжей части.

