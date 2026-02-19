В Якутии мужчина изнасиловал женщину, убил ее и спрятал тело в сугробе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Криминальная драма закончилась суровым приговором.

В Якутии мужчина изнасиловал и убил женщину

Фото: Telegram/Следком Якутии/susksakha

В Якутии мужчина изнасиловал и жестоко убил женщину

В Якутии суд приговорил жителя города Нерюнгри к 19 годам лишения свободы за изнасилование и убийство женщины, совершенные в мае 2025 года. Об этом сообщает kp.ru.

Тело погибшей злоумышленник тщательно упаковал в полиэтилен и спрятал в сугробе неподалеку от общественной остановки. Страшная находка была обнаружена случайными прохожими только спустя несколько дней, когда солнце растопило снежный покров, скрывавший сверток.

Согласно материалам следствия, преступник познакомился с пострадавшей незадолго до трагедии и обманом заманил ее в подвал жилого дома. Там он совершил насильственные действия сексуального характера.

«В целях скрыть совершенное преступление подсудимый нанес потерпевшей удары ножом в шею и область груди», — подчеркнули в прокуратуре Якутии.

После расправы мужчина вынес труп на пустырь за остановку на улице Геологов и присыпал снегом. Он пытался отрицать вину, но следователям удалось собрать исчерпывающую доказательную базу против подозреваемого.

Судебное решение оказалось предельно жестким из-за криминального прошлого обвиняемого, который уже имел судимости и совершил новое злодеяние в период условно-досрочного освобождения. Суд признал наличие особо опасного рецидива в действиях нерюнгринца.

По решению инстанции, первые четыре года своего срока осужденный проведет в тюрьме в условиях строгой изоляции. Оставшиеся 15 лет наказания мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, поставив точку в деле, которое потрясло жителей города своей циничностью и жестокостью.

