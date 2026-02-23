Опубликованы кадры преступников с оружием на улицах в Мексике

Появились кадры преступников с оружием в руках на улицах в Мексике. Эксклюзивное видео публикует 5-tv.ru

Преступники одеты в черную одежду, их лица скрыты за масками. Один из них в бронежилете. В руках у одного из бандитов крупнокалиберное оружие.

В это время порядка 240 россиян находятся в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, который охватили беспорядки после ликвидации главы крупнейшего картеля страны. Люди вынужденно сидят дома, не выходя на улицу. Они запасаются водой и заряжают электронику в ожидании новостей.

Столкновения между наркомафией и полицией начались на фоне сообщений о смерти главы картеля «Новое поколение Халиско», более известного как Эль Менчо. Он был одним из самых разыскиваемых преступников в США и Мексике. В ходе операции федеральных сил наркобарон был ранен и скончался в вертолете по пути в больницу.

Власти штата Халиско, считающегося одним из главных туристических регионов страны, ввели режим «Красный код». Работа общественного транспорта приостановлена, туристам рекомендовали оставаться в домах и гостиницах, часть предприятий закрыли.

