Минобороны Мексики раскрыло детали операции, в результате которой был убит Эль Менчо

Алексей Мокряков
Смерть главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» вызвало массовые беспорядки в стране.

Как убивали главу наркокартеля Эль Менчо в Мексике

Фото: Reuters/Gilberto Gallo

Минобороны Мексики раскрыло детали операции, когда был убит Эль Менчо

Министерство обороны Мексики раскрыло детали операции по поимке главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного как Эль Менчо, в результате которой он был убит.

В сообщении ведомства уточняется, что преступника арестовали — для этого были задействованы самолеты ВВС и специальные силы немедленного реагирования нацгвардии — но потом военные подверглись нападению.

«Во время этой операции военнослужащие подверглись нападению… В результате четыре члена преступной группы погибли на месте и трое получили серьезные ранения», — отмечается в сообщении Минобороны страны.

В ходе операции были задержаны два члена преступной группировки, изъято вооружение и бронетехника, имеющиеся в распоряжении преступников. В их числе — мощные ракетные установки, способные сбивать самолеты.

Трое правоохранителей пострадали в результате перестрелки, они были доставлены в местные медучреждения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры членов наркокартеля с оружием в руках на улицах в Мексике.

