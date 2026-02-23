Минобороны Мексики раскрыло детали операции, в результате которой был убит Эль Менчо

Минобороны Мексики раскрыло детали операции, когда был убит Эль Менчо

Министерство обороны Мексики раскрыло детали операции по поимке главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного как Эль Менчо, в результате которой он был убит.

В сообщении ведомства уточняется, что преступника арестовали — для этого были задействованы самолеты ВВС и специальные силы немедленного реагирования нацгвардии — но потом военные подверглись нападению.

«Во время этой операции военнослужащие подверглись нападению… В результате четыре члена преступной группы погибли на месте и трое получили серьезные ранения», — отмечается в сообщении Минобороны страны.

В ходе операции были задержаны два члена преступной группировки, изъято вооружение и бронетехника, имеющиеся в распоряжении преступников. В их числе — мощные ракетные установки, способные сбивать самолеты.

Трое правоохранителей пострадали в результате перестрелки, они были доставлены в местные медучреждения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры членов наркокартеля с оружием в руках на улицах в Мексике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.