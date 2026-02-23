Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Были также приняты поправки к уставу партии.

Ким Чен Ын переизбран на пост генсека партии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Лидер КНДР Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост Трудовой партии Кореи», — уточняется в сообщении.

На заседании также были приняты поправки к уставу партии. Однако подробности внесенных изменений не приводятся.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет — за учениями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. 

Ракеты выпустили по установленным целям в акватории Японского моря. В связи с испытаниями, власти Южной Кореи провели срочное совещание по вопросам национальной безопасности.

Ким Чен Ын же, обращаясь к участникам учений, отметил прогресс в развитии сил сдерживания и оценил испытания как необходимую меру.

