Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост Трудовой партии Кореи», — уточняется в сообщении.

На заседании также были приняты поправки к уставу партии. Однако подробности внесенных изменений не приводятся.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет — за учениями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Ракеты выпустили по установленным целям в акватории Японского моря. В связи с испытаниями, власти Южной Кореи провели срочное совещание по вопросам национальной безопасности.

Ким Чен Ын же, обращаясь к участникам учений, отметил прогресс в развитии сил сдерживания и оценил испытания как необходимую меру.

