Times: британские военные избавились от полетных списков Джеффри Эпштейна

Часть сведений о перелетах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, находившихся в распоряжении Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, была уничтожена в связи с окончанием регламентированного периода их хранения. Об этом сообщает издание Times.

Согласно установленным правилам, Королевские ВВС хранят списки пассажиров всего в течение трех месяцев, после чего документы подлежат ликвидации. В публикации уточняется, что некоторые перелеты совершались более 20 лет назад.

В то же время иная техническая информация, включая позывные воздушных судов и бортовые номера из журналов управления движением, сохраняется в архивах лишь на два года.

Для сравнения, британские коммерческие авиаперевозчики обычно обязаны хранить подобную документацию гораздо дольше — от шести до семи лет. Журналисты подчеркивают, что правоохранительные органы пытаются восстановить картину событий, опрашивая сотрудников аэропортов и других свидетелей.

Однако действующая политика планового уничтожения данных в армии серьезно мешает расследованию. Трудности возникают именно в контексте поиска доказательств по делу о связях мировых элит с Эпштейном.

В середине февраля генпрокурор США Пэм Бонди представила общественности масштабный перечень, включающий более 300 имен известных личностей, фигурирующих в материалах дела финансиста. В этом списке оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Джо Байден, основатель Microsoft Билл Гейтс и популярная исполнительница Бейонсе.

Рассекречивание архивов началось в конце 2025 года после соответствующего распоряжения Дональда Трампа. Скандал уже привел к громким отставкам в крупном бизнесе, включая уход главного юриста банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер из-за вскрывшихся фактов ее общения с Эпштейном. А также к аресту бывшего британского принца Эндрю.

