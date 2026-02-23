Кто выиграл на BAFTA-2026: главные триумфы и провалы премии
Леонардо Ди Каприо на этот раз не оценили.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
Триумфатором премии BAFTA-2026 стал фильм «Битва за битвой»
В Лондоне состоялась 79-я церемония вручения премии BAFTA Awards. Главным триумфатором вечера стал фильм «Битва за битвой», который получил шесть наград, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» для Пола Томаса Андерсона.
Церемония получилась эмоциональной. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер пришла поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе, но актер остался без победы.
Не повезло и Леонардо Ди Каприо. На этот раз он тоже ушел без статуэтки в присутствии своей матери. Зато вечер стал настоящим прорывом для 33-летнего британца Роберта Арамайо.
Главный триумфатор — «Битва за битвой»
Абсолютным фаворитом премии стала картина «Битва за битвой». Работа забрала главную награду — «Лучший фильм». Режиссер Пол Томас Андерсон был признан лучшим постановщиком.
Лента также получила приз за адаптированный сценарий и принесла Шону Пенну победу в категории «Лучший актер второго плана».
Критики уже называют «Битву за битвой» одной из самых масштабных и драматичных работ года — с мощной актерской игрой и сложной моральной историей.
Фильм вдохновлен романом Томаса Пинчона «Вайнленд» (1990). Действие в Калифорнии конца 1980-х: бывший революционер Пат (Леонардо Ди Каприо) живет тихо со взрослой дочерью Уиллой (Чейз Инфинити).
Однако прошлое настигает главного героя — коррумпированный полковник Локджоу (Шон Пенн), преследующий его за давние революционные акции группы «French 75», выходит на след.
Пат вынужден вернуться к боевому прошлому, чтобы спасти дочь от наемников и экстремистов. Сюжет полон погонь, перестрелками и семейных драм с черным юмором.
Роберт Арамайо — главный герой вечера
Роберт Арамайо был признан лучшим актером за роль в фильме «Я ругаюсь». Кроме того, он получил титул «Восходящая звезда». Для британского актера это одна из самых громких побед в карьере. Его фильм также отметили за лучший кастинг, что закрепило успех проекта.
На статуэтку претендовали сразу несколько громких имен: Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, а также Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Джесси Племонс.
Действие картины начинается в 1983 году в шотландском городке Галашилс. 15-летний Джон Дэвидсон (Роберт Арамайо) мечтает о карьере футболиста и поступает в местную академию. Но вскоре у него проявляются симптомы синдрома Туретта: нервные тики, неконтролируемая эхолалия и матерные выкрики. Это приводит к травле в школе и семейному кризису.
После попытки самоубийства его случай попадает в документальный фильм BBC «Джон не сумасшедший» (1989). Это меняет отношение общества, но усиливает напряжение с матерью Хизер.
Джон проходит через арест, работу курьером, потерю друга и в итоге становится активистом, просвещающим о синдроме Туретта. А к 2019 году главный герой получает орден Британской империи от королевы.
Лучшие актрисы и сильные женские роли
Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в драме «Хамнет» режиссера Хлои Чжао. Картина также получила награду как лучший британский фильм.
Баклим начала карьеру на театральной сцене Вест-Энда, а затем громко заявила о себе в кино ролями в фильмах «Дикое», «Женщина короля» и «Потерянная дочь».
Настоящим прорывом для нее стала роль Агнес Шекспир в «Хамнете». Образ матери, переживающей трагедию утраты сына, критики назвали одной из самых эмоционально сильных работ года. Эта роль принесла Бакли «Золотой глобус», а также номинацию на «Оскар».
Бакли обошла серьезных конкуренток, в числе которых Кейт Хадсон, Эмма Стоун, Роуз Бирн, Чейз Инфинити и Ренате Реинсве.
В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Вунми Мосаку за фильм «Грешники». Сам фильм взял приз за лучший оригинальный сценарий. Свою карьеру она начала в театре Arcola, затем активно снималась в проектах BBC и ITV, постепенно став одной из самых востребованных актрис британского и американского жанрового кино.
Признание мирового уровня ей принесла роль Энни в фильме «Грешники» режиссера Райан Куглер. Критики назвали ее героиню «душой фильма», а сама работа принесла актрисе победу в премии «Готэм» и номинацию на «Оскар».
Ранее Мосаку уже получала BAFTA TV за драму «Дамилола, наш любимый мальчик» и премию BIFA за фильм «Его дом». Широкой аудитории она также известна по роли Хантер B-15 в сериале «Локи» и участию в проектах «Страна Лавкрафта», «Черное зеркало» и франшизе Marvel.
Технические победы и анимация
«Аватар: Огонь и пепел» получил награду за лучшие визуальные эффекты. Победу в категории анимационный фильм забрал «Зверополис 2».
Фильм «Франкенштейн» стал лидером технических номинаций, получив награды за:
- дизайн-постановку,
- грим,
- прически,
- костюмы.
Неожиданные провалы и победы
При этом фильм «Марти Великолепный» с 11 номинациями не получил ни одной награды — своеобразный антирекорд церемонии.
«Сентиментальная ценность» стала первым норвежским фильмом, победившим в категории «Лучший фильм не на английском языке». А «Тень моего отца» получил приз за лучший британский дебют.
Полный список побед
- Лучший фильм — «Битва за битвой»
- Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Лучший актер — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
- Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»)
- Лучшая актриса второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»)
- Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Огонь и пепел»
- Лучший анимационный фильм — «Зверополис 2»
- Лучший британский фильм — «Хамнет»
- Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»
- Лучший дебют британского режиссера — «Тень моего отца»
- Лучший кастинг — «Я ругаюсь»
