«Цирк уродов»: Захарова о скандале с бывшим принцем Эндрю

Дипломат подчеркнула, что спецслужбы королевства знали о связях аристократа с Эпштейном и скрывали это.

Что Захарова сказал о принце Эндрю

Фото: Reuters/Toby Melville

Захарова назвала скандал с бывшим принцем Эндрю цирком уродов в британской элите

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чье имя всплыло в файлах умершего финансиста Джеффри Эпштейна. Свое мнение она высказала 23 февраля в интервью ТАСС.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Ну это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня Господи», — заявила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в скандале замешан не просто член королевской семьи, а человек, наделенный полномочиями влиять на внутреннюю и внешнюю политику Британии, финансовые решения и общественное мнение. По ее словам, все британские спецслужбы были осведомлены о связях принца с Эпштейном, но скрывали это.

Напомним, Эндрю лишился титула герцога Йоркского 17 октября 2025 года после обнаружения его имени в документах. 19 февраля он был задержан, но в тот же день освобожден. По данным The Wall Street Journal, арест был связан с передачей Эпштейну конфиденциальных правительственных документов. Экс-принц свою вину отрицает.

