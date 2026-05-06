Может стать недвижимостью: когда теплицу на даче нужно регистрировать

Разборные конструкции из поликарбоната, устанавливающиеся на грунт, или легкий каркас, не оформляются. Однако есть ряд нюансов.

В каких случаях теплицу на даче нужно регистрировать

Депутат Чаплин: теплицы на капитальном фундаменте регистрируются в Росреестре

В случае, если теплица установлена на капитальном фундаменте и ее нельзя перенести без разрушения конструкции, она считается объектом недвижимости. Тогда владельцу необходимо уведомить местную администрацию о начале строительства, а после завершения работ оформить ввод объекта в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности в Росреестре. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, обычные разборные теплицы из поликарбоната, которые устанавливаются на грунт и при необходимости могут быть перенесены, оформлять не нужно. Главный критерий — капитальность конструкции.

Депутат пояснил, что теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются и у них нет заглубленного бетонного основания, относятся к временным сооружениям. Если к ним не подведены стационарные коммуникации, то уведомления и регистрация не нужны.

При этом теплицы с фундаментом, отоплением, водопроводом или постоянным электроснабжением попадают в категорию недвижимости. В таких случаях собственникам лучше узаконить постройку, чтобы избежать возможных претензий и штрафов.

Депутат напомнил и о правилах размещения теплиц на участке. Согласно действующим нормативам, конструкция должна находиться не менее чем в метре от границы соседнего участка. В противном случае сосед может обратиться в суд и потребовать переноса или демонтажа постройки.

Чаплин добавил, что регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но оформление поможет избежать проблем при проверках. Также он подчеркнул, что в рамках «дачной амнистии» процедура остается упрощенной.

Может стать недвижимостью: когда теплицу на даче нужно регистрировать
