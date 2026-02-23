После погружения под лед: какие шансы были у пассажиров утонувшей «буханки»

Спасти пассажиров утонувшей на Байкале машины было практически невозможно

После трагедии на Байкале, где под лед ушел УАЗ с туристами, специалисты попытались оценить, могли ли пассажиры спастись. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал в беседе с aif.ru, что шансы на выживание в подобных ситуациях минимальны — слишком многое должно совпасть одновременно.

По словам эксперта, решающее значение имеет то, как именно автомобиль проваливается. При резком ударе о кромку льда или при падении люди внутри могут получить травмы и потерять ориентацию. В таком случае выбраться практически нереально.

Конструкция самой «буханки» также осложняет спасение. Единственная распашная дверь расположена с правой стороны, и открыть ее сразу после погружения невозможно — давление воды не позволит это сделать.

«Надо дождаться, когда вода заполнит машину почти полностью, тогда сопротивление воды уменьшится и будет проще дверь распахивать. Для этих манипуляций должно кислорода хватить. И потом еще нужно вынырнуть на поверхность, не под лед где-то рядом, а в пролом», — пояснил Кадаков.

Эксперт отметил и еще один фактор: зимняя одежда. Намокшие куртки, сапоги и плотная ткань тянут человека вниз, усложняя всплытие. Даже если пассажир сохраняет сознание, успевает снять часть одежды и открыть дверь, в ледяной воде шансы резко падают.

Трагедия произошла днем: автомобиль с китайскими туристами и местным водителем направлялся на экскурсию к мысу Три Брата недалеко от острова Ольхон. По предварительным данным, водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. Погибли восемь человек, семеро из них — граждане Китая.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства продолжают выяснять следователи.

