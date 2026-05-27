Льготный лизинг и чистая вода: в Кремле обсудили ход весенней посевной кампании

Дмитрий Патрушев и Владимир Путин также затронули тему федеральных экологических проектов.

Патрушев сообщил Путину о ходе весенней посевной кампании

О ходе посевной кампании и мерах поддержки аграриев сегодня говорили в Кремле. Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Этой весной погода пыталась внести коррективы. Но уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей.

Для сохранения доступности сельхозтехники развивается льготный лизинг. Объемы поставок сейчас в полтора раза превышают прошлогодние. На особом контроле и доступность топлива для аграриев.

Также в ходе встречи президент спросил, как развиваются федеральные экологические проекты.

— А о создании зеленых поясов вокруг крупных городских агломераций? — спросил Путин.

— Владимир Владимирович, тоже этим занимаемся. Это крайне важная тема — вокруг крупных городов. Это ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы, — ответил Дмитрий Патрушев.

— И другая очень чувствительная для людей тема — это «Чистый воздух». Эти 12 городов, да?

— Да.

— Потом еще 29 городов, в которых мы планируем и проводим определенные мероприятия по вопросу, который называется «Чистый воздух». Результаты какие?

— Да, Владимир Владимирович, действительно, у нас изначально работа велась в 12 промышленных центрах, и опасные выбросы уже за счет наших действий сократились более чем на 20%. На втором этапе, вы абсолютно правильно отметили, охват расширен еще на 29 городов.

Затронули и программу «Чистая вода». Здесь уделяют внимание строительству и реконструкции очистных сооружений. А в рамках большого нацпроекта «Экологическое благополучие» работают над созданием дополнительных источников водоснабжения в засушливых регионах.

