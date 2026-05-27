«Съели за час»: российские регионы переживают массовое нашествие комаров и мошек

«Торнадо» из комаров обрушились на жителей сразу нескольких регионов страны. От бешеных насекомых невозможно скрыться. Привычные дела на дачных участках приходится отложить, чтобы не получить десятки укусов. Несколько человек уже обратились в больницу.

Врачи напоминают: комары переносят опасные инфекции. Поэтому жителям необходимо обязательно использовать защиту. А ученые предупредили — может быть еще хуже. В опасную зону совсем скоро рискуют попасть десятки областей. С чем связано такое аномальное нашествие — узнала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

— Господи, помоги мне добежать до дома!

Спасаться бегством с прогулки на природе этой весной — обычное дело. Туристы и дачники в ужасе: комаров в лесах и у водоемов много как никогда. Небезопасно бывает даже на садовых участках.

«Комары в этом году и мошки очень лютые. Съели буквально за час работы», — рассказал Максим Переведенцев.

Сильный зуд и воспаление на коже. Ремонт крыши на даче под Рязанью Максиму теперь придется надолго отложить — пока не заживут руки. А вот в этом СНТ недалеко от Уфы пока спокойно, но в ближайший лес уже не войти.

«У детей я видела прямо опухшие глазки. Спрашиваю у родителей: «Что с глазками?» Они говорят: «Укус комара», — поделилась жительница СНТ «Урожай» Лилия Шишкова.

Полчища комаров появились сразу в нескольких областях — Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской. Аномалия — и в Подмосковье, и в Республике Башкортостан. Насекомых не просто много, они еще и появились раньше — на три-четыре недели.

Это редкость, но так совпало. Зимой снегопады — а это как термоизоляция — поэтому почти все личинки пережили морозы. Весной все резко растаяло, и вода плюс тепло для комаров сработали словно инкубатор.

«Сейчас происходят системные изменения, сдвиги в связи с климатическими процессами, потеплением климата», — пояснил эколог Олег Бодров.

А еще из-за жары личинки созревали не постепенно, а все сразу. В итоге — настоящее комариное нашествие. И это уже опасно. Даже один укус может вызвать у человека аллергию, но когда их сразу десятки, может появиться сильный отек, проблемы с дыханием, головокружение, низкое давление и высокая температура.

«Комары могут быть причиной тех инфекционных заболеваний, которые циркулируют в нашей стране. Если произошло инфицирование, то комары могут быть причиной тяжелого и даже жизнеугрожающего состояния, особенно для пожилых людей», — предупредил врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

— Вот они, глянь, летают. Это комары. А мы думаем, что это за черные столбы такие. Там вообще как смерч комаров.

А ведь проблемы в таких масштабах могло бы и не быть. Основная масса комаров размножается на заболоченных территориях. Такие участки раньше осушали и использовали в сельском хозяйстве. Но сейчас многие из них заброшены. Тут могла бы помочь обработка химикатами. Однако зоозащитники против.

«Это не польза. Все в нашей жизни взаимосвязано. Ты что-то убрал из этой цепочки — и нарушается вся экосистема. Птицы же едят этих комаров, для чего-то же они появились», — отметила директор Центра развития экологических программ «Живая Планета» Вера Пахомчик.

У врачей другое мнение. Репелленты, нанесенные на кожу, а еще плотная закрытая одежда — этими средствами защиты от комаров лучше не пренебрегать. Тем более, что:

«Обычно в июне начинают идти дожди. Если дожди будут интенсивными, временные водоемы, в которых комары размножаются, сохранятся, и выйдет новое, еще более многочисленное поколение комаров», — предупредил энтомолог, кандидат биологических наук Константин Китаев.

Энтомологи обнадеживают: природа поможет. А точнее — стрекозы, лягушки и птицы, которые питаются личинками комаров. Но существенно насекомых станет меньше, когда в российские регионы надолго придет не просто жаркая, но еще и сухая погода.

