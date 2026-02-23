Daily Mail: бывший принц Эндрю тратил деньги налогоплательщиков на массаж

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор тратил деньги налогоплательщиков на оплату сеансов массажа. Это происходило в период его работы специальным представителем Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам бывшего государственного служащего, работавшего в департаменте торговли в начале 2000-х годов, опальный представитель монархии успешно включал косметические и лечебные процедуры, а также непомерные транспортные расходы в свои отчеты в период с 2001 по 2011 год.

Информатор утверждает, что пытался заблокировать выплату по чеку за массаж. Однако его инициатива была пресечена вышестоящим руководством, которое распорядилось выдать средства.

«Я считал, что это неправильно… Я говорил, что мы не должны платить за это, но в итоге мы все равно заплатили», — рассказал бывший сотрудник ведомства.

Свидетельства экономки Эпштейна указывают на то, что принц требовал ежедневный массаж во время визитов во Флориду.

Ситуация обострилась на фоне недавнего ареста Эндрю в его резиденции в Сандрингеме. Бывший высокопоставленный чиновник Уайтхолла, курировавший финансы, подтвердил наличие подобных сомнительных трат, заявив, что у него нет сомнений в правдивости обвинений.

Он отметил, что окружение Эндрю относилось к бюджетным деньгам так, «будто они не были настоящими», покрывая расходы на перелеты, отели и содержание многочисленной свиты. Хотя официально должность торгового представителя была неоплачиваемой, все зарубежные поездки спонсировались государством.

Параллельно с этим всплыли данные о связях с Джеффри Эпштейном. Утверждается, что финансист пытался организовать для принца сделку, которая принесла бы ему аванс в размере одного миллиона фунтов стерлингов в обход официальных каналов.

Эти разоблачения дополняют картину предполагаемых нарушений, включая передачу секретных данных Эпштейну. Маунтбеттен-Виндзор всегда отрицал получение личной выгоды от своего статуса.

Департамент бизнеса и торговли Великобритании на данный момент воздерживается от официальных комментариев по поводу этих бюджетных растрат.

