Мощный пожар вспыхнул на автомойке в Балашихе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 30 0

Здание выгорело почти полностью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожар на автомойке в Балашихе охватил 1150 квадратных метров

Пожар, вспыхнувший на автомойке в подмосковной Балашихе, локализовали на площади 1150 квадратных метров. Видео пожара оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в управлении МЧС в Московской области, возгорание произошло в автосервисе, расположенном в районе Саввино, на улице 1 Мая. К моменту прибытия пожарных и спасателей горела мансарда и частично обрушилась кровля здания на площади 700 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекли 32 человека личного состава и задействовали 11 единиц специализированной техники. Сообщается, что здание выгорело почти полностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Губернатор региона выразил готовность оказать поддержку семьям погибших. Помещение, в котором произошел инцидент, было заперто изнутри и отапливалось самодельной металлической печью. По предварительным данным, причиной смерти молодых людей стало отравление угарным газом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Мощный пожар вспыхнул на автомойке в Балашихе
15:25
Парадокс парижских квартир: душ в девять квадратных метров, туалета — нет
15:05
«Есть такая профессия — Родину защищать»: как звезды поздравили с 23 Февраля
14:50
Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
14:30
«Мы не должны платить за это»: принц Эндрю тратил деньги налогоплательщиков на массаж
14:15
После погружения под лед: какие шансы были у пассажиров утонувшей «буханки»

Сейчас читают

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Канадец распилил телевизор после поражения хоккейной сборной в финале Олимпиады
Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы