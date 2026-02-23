Самолет из Владивостока в Хабаровск совершил экстренную посадку

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 58 0

Неисправность гидравлической системы стала причиной инцидента.

Самолет из Владивостока в Хабаровск экстренно приземлился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет, следовавший рейсом из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, причиной посадки стала неисправность гидравлической системы воздушного судна. Источник отметил, что на борту находились 74 человека.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с трещиной на лобовом стекле совершил посадку в Шереметьево. Воздушное судно, Boeing-737, выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. После обнаружения повреждения борт благополучно приземлился в московском аэропорту. Прочие обстоятельства инцидента уточняются.

Также 14 февраля сообщалось, что в аэропорту Диксон в Красноярском крае после посадки с трассы выкатился самолет Ан-72. Судно выполняло чартерный рейс из Игарки в Диксон, на борту находились 52 пассажира и экипаж.

Еще 5-tv.ru рассказывал, что самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:15
Киев собрался провести масштабную реформу системы призыва в ряды ВСУ
17:03
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героев-спецназовцев
16:58
До пяти тысяч граждан России остались в Мексике
16:43
Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года
16:19
Мема раскритиковал слова Зеленского о мировой войне
16:00
Умер «король губ», двойник Ким Кардашьян Джордан Парк

Сейчас читают

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Кто выиграл на BAFTA-2026: главные триумфы и провалы премии
Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы