Самолет c трещиной на лобовом стекле приземлился в Шереметьево

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 161 0

Борт выполнял рейс в Нижнекамск.

Самолет c трещиной на стекле приземлился в Шереметьево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Boeing -738 c трещиной на лобовом стекле приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing-738 с трещиной на лобовом стекле совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что воздушное судно следовало из петербургского аэропорта Пулково. На борту самолета находились 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Судно совершило благополучную посадку в столичной авиагавани. Другие детали уточняются.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Нижнекамск.

В субботу, 14 февраля сообщалось о том, что пассажирский самолет Ан-72 после посадки оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае. Известно, что воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс по маршруту Игарка — Диксон. На борту находились 52 пассажира, а также члены экипажа. В настоящее время надзорные органы выясняют, что именно привело к выкатыванию воздушного судна за пределы полосы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео