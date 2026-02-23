Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героев-спецназовцев

В программу мероприятий Владимира Путина в День защитника Отечества вошла отдельная встреча с семьями погибших бойцов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — рассказал представитель Кремля.

На встрече Путин призвал уделять внимание поддержке вдов и детей военнослужащих.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников ваших семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — обратился глава государства в начале встречи.

Ранее в этот день президент провел торжественную церемонию вручения государственных наград в Кремле, где вручил золотые звезды Героев России и ордена Мужества отличившимся военнослужащим. Вместе с ними глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Встреча с вдовами героев не анонсировалась заранее и стала продолжением личного общения президента с семьями военнослужащих, традиционно уделяющего внимание поддержке родных погибших защитников Отечества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.