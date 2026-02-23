Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героев-спецназовцев

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Встречу не анонсировали заранее, она стала продолжением личного общения президента с семьями военнослужащих.

Путин встретился с вдовами погибших героев-спецназовцев

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В программу мероприятий Владимира Путина в День защитника Отечества вошла отдельная встреча с семьями погибших бойцов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — рассказал представитель Кремля.

На встрече Путин призвал уделять внимание поддержке вдов и детей военнослужащих.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников ваших семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — обратился глава государства в начале встречи.

Ранее в этот день президент провел торжественную церемонию вручения государственных наград в Кремле, где вручил золотые звезды Героев России и ордена Мужества отличившимся военнослужащим. Вместе с ними глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Встреча с вдовами героев не анонсировалась заранее и стала продолжением личного общения президента с семьями военнослужащих, традиционно уделяющего внимание поддержке родных погибших защитников Отечества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:15
Киев собрался провести масштабную реформу системы призыва в ряды ВСУ
17:03
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героев-спецназовцев
16:58
До пяти тысяч граждан России остались в Мексике
16:43
Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года
16:19
Мема раскритиковал слова Зеленского о мировой войне
16:00
Умер «король губ», двойник Ким Кардашьян Джордан Парк

Сейчас читают

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Кто выиграл на BAFTA-2026: главные триумфы и провалы премии
Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы