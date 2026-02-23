Россиянам посоветовали не увольняться «в никуда» из-за ситуации на рынке труда

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

В 2026 году поиск достойной работы может занять три-четыре месяца.

Россиянам посоветовали не увольняться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финансист Трепольский: не стоит увольняться из-за ситуации на рынке труда

Российский рынок труда столкнулся с изменением тренда: работодатели больше не борются за кандидатов, а конкуренция среди соискателей растет. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

«Если в 2023–2024 годах компании боролись за любого кандидата, чтобы закрыть дыры в штате, то в 2025–2026 годах фокус сместился на рентабельность каждого рабочего места», — пояснил финансист.

По его данным, индекс hh (количество резюме на вакансию) вырос до девяти, а цикл поиска хорошей работы увеличился до трех-четырех месяцев.

Главные рекомендации эксперта:

  1. Не увольняться импульсивно. Лучше сделать ставку на горизонтальное развитие внутри текущей компании и осваивать смежные навыки, включая ИИ-инструменты.
  2. Диверсифицировать доходы. Рассмотреть проектную деятельность или подработку вместо поиска одной «идеальной» работы.
  3. Развивать узкую специализацию. «Универсальные менеджеры» ценятся меньше, чем инженеры, технологи или операторы станков, которые остаются в дефиците.

Трепольский отметил, что наиболее заметное охлаждение затронуло сферы маркетинга, консалтинга, HR и начального уровня в IT. В то же время в промышленности, строительстве и логистике сохраняется «перегрев» и борьба за квалифицированные кадры.

Эксперт также предупредил о замедлении роста зарплат: вместо привычных 15–20% компании планируют индексацию на уровне официальной инфляции (5–10%).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменятся зарплаты в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
Похмелье — не конец: врач раскрыл реальные сроки вывода алкоголя из организма
22:49
В Музее Победы прошел масштабный флешмоб в поддержку участников СВО
22:30
Важные рекомендации: кому запрещено соблюдать пост по медицинским показаниям
22:11
Каллас предложила вернуться к плану по использованию активов России
21:51
Россиянам посоветовали не увольняться «в никуда» из-за ситуации на рынке труда
21:34
Каллас собралась запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Сейчас читают

Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы
Яд, укол против пота и мигрени или залог молодости? Косметолог развеяла мифы о ботоксе
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы