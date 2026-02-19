«Гонка прекратится»: как изменятся зарплаты в 2026 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Экономические прогнозы на ближайшие месяцы не очень оптимистичны.

Как изменятся зарплаты в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Экономист Капелюшников: в 2026 году интенсивный рост зарплат прекратится

Если прогнозы развития экономики России на 2026 год сбудутся, то «зарплатная гонка» прекратится. Об этом изданию URA.RU рассказал главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

«Если показатели роста экономики будут хуже, чем в прошлом году, что, судя по прогнозам, вполне вероятно, активная зарплатная гонка прекратится», — отметил эксперт.

Он пояснил, что повышать денежные вознаграждения за труд смогут только представители тех сфер, которые активно поддерживает государство.

Подобные выводы на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров озвучила и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. У многих компаний планы по индексации зарплат «скромнее», чем в 2025 году. Это указывает на то, что давление на издержки со стороны рынка труда снизилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце 2025 года зарплаты быстрее всего выросли в Магадане, Татарстане и Республике Алтай. Заметный рост также показали Крым и Тамбовская область.

