«Нет зрелищности»: норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на ОИ

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 29 0

Спортсменка не вошла в тройку призеров на дистанции 50 километров.

Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на ОИ

Фото: www.globallookpress.com/Liz Gregg

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Норвежская лыжница Симпсон-Ларсен назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде

Норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен выступила с резкой критикой женского марафона на 50 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее комментарий привело издание VG.

Спортсменка назвала такую дистанцию идиотизмом. По ее мнению, дистанция в 30 километров была бы более чем достаточной, поскольку на 50 километров возникают огромные отрывы между участницами, и зрелищности это не добавляет.

Золотую медаль на дистанции 50 км завоевала представительница Швеции Эбба Андерссон. Серебро досталось норвежке Хейди Венг, а бронзу выиграла швейцарка Надя Келин.

Во время соревнований произошел инцидент с выступавшей под нейтральным флагом россиянкой Дарьей Непряевой: она по ошибке вышла на старт в паре лыж, принадлежавшей немке Катарине Хенниг Доцлер. Хотя спортсменка пересекла финишную черту 11-й, по итогам разбирательства ее дисквалифицировали.

Как ранее писал 5-tv.ru, сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр 2026 года. Команда побила два собственных рекорда. В копилке норвежских спортсменов оказалась 41 награда, среди которых 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
В Петербурге 15-летняя девушка подожгла топливную колонку
0:24
Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
23:52
В Москве отреставрировали около 50 домов известных художников
23:31
«Нет зрелищности»: норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на ОИ
23:09
Похмелье — не конец: врач раскрыл реальные сроки вывода алкоголя из организма
22:49
В Музее Победы прошел масштабный флешмоб в поддержку участников СВО

Сейчас читают

Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы
Яд, укол против пота и мигрени или залог молодости? Косметолог развеяла мифы о ботоксе
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы