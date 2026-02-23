«Нет зрелищности»: норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на ОИ

Спортсменка не вошла в тройку призеров на дистанции 50 километров.
Норвежская лыжница Симпсон-Ларсен назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде
Норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен выступила с резкой критикой женского марафона на 50 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее комментарий привело издание VG.
Спортсменка назвала такую дистанцию идиотизмом. По ее мнению, дистанция в 30 километров была бы более чем достаточной, поскольку на 50 километров возникают огромные отрывы между участницами, и зрелищности это не добавляет.
Золотую медаль на дистанции 50 км завоевала представительница Швеции Эбба Андерссон. Серебро досталось норвежке Хейди Венг, а бронзу выиграла швейцарка Надя Келин.
Во время соревнований произошел инцидент с выступавшей под нейтральным флагом россиянкой Дарьей Непряевой: она по ошибке вышла на старт в паре лыж, принадлежавшей немке Катарине Хенниг Доцлер. Хотя спортсменка пересекла финишную черту 11-й, по итогам разбирательства ее дисквалифицировали.
Как ранее писал 5-tv.ru, сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр 2026 года. Команда побила два собственных рекорда. В копилке норвежских спортсменов оказалась 41 награда, среди которых 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.
