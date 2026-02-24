В результате взрыва машины ДПС погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко

В результате взрыва машины ДПС на северо-востоке Москвы погиб один сотрудник полиции, еще двое пострадали. Вероятный виновник инцидента также скончался на месте.

Что известно о происшествии к этому часу — в материале 5-tv.ru.

Что случилось

Информация о взрыве автомобиля ДПС поступила после полуночи 24 февраля. Сообщалось, что инцидент произошел у площади Савеловского вокзала.

На место прибыли оперативные службы, включая несколько карет скорой помощи.

Кто виноват

В подрыве служебной машины ДПС обвинили неизвестного мужчину, которого непосредственно перед инцидентом видели рядом с автомобилем. Тогда же сообщалось, что подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

Позднее стало известно, что мужчина, вероятно, погиб при взрыве автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Погибший и пострадавшие

Погибший сотрудник полиции старший лейтенант Денис Братущенко. Фото: Telegram/Ирина Волк/ivolk

Кроме предполагаемого злоумышленника на месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. По данным 5-tv.ru, мужчина был женат, у него осталось двое несовершеннолетних детей.

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы», — написала в своем канале в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое других сотрудников полиции, оба в звании лейтенанта, получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.

Опасность второго взрыва

По данным 5-tv.ru, на месте инцидента работал робот-сапер. С его помощью оперативные службы обследовали еще одну машину ДПС, которая была припаркована рядом с взорвавшейся.

Кроме того, стало известно о характере повреждений первого автомобиля. Вероятнее всего, взрыв пришелся со стороны водителя. У машины были выбиты стекла, деформирована крыша, а также сработали все подушки безопасности.

