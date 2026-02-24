«Все боятся»: российская туристка об обстановке в Мексике после убийства главы наркокартеля

Жители Мексики боятся использовать личный транспорт из-за беспорядков

Жители мексиканского штата Халиско боятся использовать личный транспорт из-за беспорядков после убийства главы наркокартеля, известного как Эль Менчо. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала российская туристка Юлия.

«Сегодня все тихо, не слышно о новых поджогах или нападениях, открылись магазины... Но все боятся ездить на машинах и оставлять их на парковке, потому что только у одного магазина вчера было сожжено 39 автомобилей», — отметила россиянка.

И все же полностью опасность не миновала, говорит туристка. Школы, например, остаются закрытыми до особого распоряжения.

«Власти все еще просят оставаться дома и не выходить без важных причин на улицу», — добавила Юлия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС Мексики вышли на Эль Менчо через его любовницу.

Когда же началась сама операция, преступники открыли огонь по военным. В ходе перестрелки Эль Менчо был убит. После этого в стране начались массовые беспорядки. Участники картеля перекрывали трассы и поджигали автомобили.

