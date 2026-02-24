Все из-за стресса? Из-за чего можно лишиться более половины волос

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 47 0

Гормональный фон сильно влияет на густоту и состояние шевелюры.

Почему выпадают волосы в большом объеме

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трихолог Васильева: стресс может привести к потере волос до 60%

Стресс способен через один-три месяца привести к потере до 60% волос. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-трихолог Мария Васильева.

По словам эксперта, эмоциональные перегрузки и сильные потрясения давно известны своим разрушительным воздействием на организм. В ответ на стресс происходит активизация эндокринной системы, которая начинает усиленно вырабатывать кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон.

«Их повышенная концентрация влияет на тонус сосудов и вызывает их спазм, включая мельчайшие, которые обеспечивают питание волосяных фолликулов», — пояснила врач.

При регулярном стрессе естественный цикл роста волос нарушается, из активной фазы он переходит в стадию покоя. Это способствует развитию риска телогеновой алопеции, которая обычно проявляется спустя один-три месяца после сильного переживания и может затронуть до 60% волосяного покрова.

Однако не только волосы страдают из-за стресса. Кортизол сильно бьет и по состоянию кожи, усиливая хронические дерматологические заболевания. Худший вариант развития событий — появление аутоиммунных реакций, таких как гнездная алопеция или красный плоский лишай.

Трихолог подчеркнула важность консультации с врачом после пережитого стресса. Остановить процесс облысения поможет комплексный подход, включающий диагностику, коррекцию образа жизни и правильно подобранное лечение.

Как ранее писал 5-tv.ru, британские специалисты составили список действий, которые категорически не рекомендуются при ощущении постоянного беспокойства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «А зори здесь тихие»
14:36
Актриса из фильма «А Зори здесь тихие…» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни
14:30
Тело младенца нашли в детской коляске в Дербенте
14:22
Зеленский признался, что два года прятался в бункере от ВС РФ
14:13
«Жванецкий наших дней»: умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов
14:05
Песков: Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы