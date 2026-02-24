Мошенники стали притворяться соседями и выманивать персональные данные у россиян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Из-за доверительной атмосферы люди теряют бдительность.

Можно ли доверять чатам управляющих компаний в МАХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники выманивают персональные данные у россиян с помощью чатов подъезда

Злоумышленники начали массово приглашать жителей России в поддельные чаты домов и подъездов, чтобы получить доступ к их персональным данным. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая схема строится на использовании мессенджеров: пользователям приходят ссылки с предложением вступить в «закрытое сообщество жильцов». Организаторы представляются соседями, старшими по дому или сотрудниками управляющей компании и обещают оперативный обмен важной информацией — от отключений воды до обсуждения коммунальных вопросов.

Как работает схема 

После вступления в такой чат участникам предлагают «подтвердить личность» или пройти верификацию. Поводом может быть перерасчет коммунальных платежей, обновление списка собственников или голосование по вопросам дома.

Под этим предлогом у граждан выманивают персональные данные: ФИО, номера телефонов, реквизиты документов и даже банковскую информацию. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для доступа к онлайн-банкингу или аккаунтам на государственных сервисах.

Мошенники рассчитывают на доверительную атмосферу «соседского» общения, из-за чего люди теряют бдительность.

Как обезопасить себя

Эксперты напоминают: доверять стоит только официальным каналам связи. Это чаты, созданные и подтвержденные управляющей компанией, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией.

Официальные сообщества обычно:

  • размещены на сайтах управляющих компаний;
  • имеют подтвержденные контакты и реквизиты;
  • не требуют передачи персональных данных через мессенджеры;
  • не просят вводить банковские реквизиты по ссылкам.

Если поступило сомнительное приглашение, лучше напрямую связаться с управляющей компанией по телефону, указанному на ее официальном сайте или в квитанции ЖКХ.

Специалисты подчеркивают: настоящие представители коммунальных служб никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через неофициальные чаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов вернулся в Москву
9:50
Эксперты установят тип устройства, которым подорвали машину ДПС у Савеловского вокзала
9:35
Алгоритм против болезни: ИИ предсказывает продолжительность жизни онкопациентов
9:23
ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области
9:11
В России утвердят перечень детсадовских игрушек на основе традиционных ценностей
9:00
Кокосовое ризотто вместо гречки: как Великий пост стал частью ресторанной моды

Сейчас читают

Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы