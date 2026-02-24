Мошенники стали притворяться соседями и выманивать персональные данные у россиян

Мошенники выманивают персональные данные у россиян с помощью чатов подъезда

Злоумышленники начали массово приглашать жителей России в поддельные чаты домов и подъездов, чтобы получить доступ к их персональным данным. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая схема строится на использовании мессенджеров: пользователям приходят ссылки с предложением вступить в «закрытое сообщество жильцов». Организаторы представляются соседями, старшими по дому или сотрудниками управляющей компании и обещают оперативный обмен важной информацией — от отключений воды до обсуждения коммунальных вопросов.

Как работает схема

После вступления в такой чат участникам предлагают «подтвердить личность» или пройти верификацию. Поводом может быть перерасчет коммунальных платежей, обновление списка собственников или голосование по вопросам дома.

Под этим предлогом у граждан выманивают персональные данные: ФИО, номера телефонов, реквизиты документов и даже банковскую информацию. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для доступа к онлайн-банкингу или аккаунтам на государственных сервисах.

Мошенники рассчитывают на доверительную атмосферу «соседского» общения, из-за чего люди теряют бдительность.

Как обезопасить себя

Эксперты напоминают: доверять стоит только официальным каналам связи. Это чаты, созданные и подтвержденные управляющей компанией, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией.

Официальные сообщества обычно:

размещены на сайтах управляющих компаний;

имеют подтвержденные контакты и реквизиты;

не требуют передачи персональных данных через мессенджеры;

не просят вводить банковские реквизиты по ссылкам.

Если поступило сомнительное приглашение, лучше напрямую связаться с управляющей компанией по телефону, указанному на ее официальном сайте или в квитанции ЖКХ.

Специалисты подчеркивают: настоящие представители коммунальных служб никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через неофициальные чаты.

