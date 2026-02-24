Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов вернулся в Москву

Спортсмен поделился планами на Игры 2030 года.

После выступления на Олимпийских играх на Родину вернулись наши спортсмены. В Петербурге этой ночью встречали фигуриста Петра Гуменника. Именно его выступление вызвало волну споров как среди болельщиков, так и в профессиональном сообществе. Россиянин выполнил семь четверных прыжков. Больше, чем любой из призеров. Но занял только шестое место. И это при том, что он чисто откатал произвольную программу. По приезде Петр в первую очередь поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Впечатления очень яркие, в этот раз особенно, время будто замедлилось, просто впитывал все впечатления. Спасибо вам большое за ваши поздравления, за вашу поддержку, и тем, кто был в Милане, болел вживую, и здесь, из Питера. Было очень приятно. Гораздо легче выступать, когда ты видишь, сколько у тебя фанатов», — отметил российский фигурист, участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник.

Россиянин покорил зрителей не только выступлением на льду. Их очаровала скромность нашего фигуриста. После произвольной программы Петр Гуменник отправился в Олимпийскую деревню на метро. По пути спортсмен никого не оставил без внимания. Он охотно делал селфи с фанатами и раздавал автографы.

Другого нашего спортсмена фанаты обступили в аэропорту «Внуково». В Москву прилетел призер Олимпиады, ски-альпинист Никита Филиппов. На Играх он завоевал «серебро». По его словам, добиться высокого результата, помогла в том числе поддержка близких, поклонников и участников.

«У нас в ски-альпинизме такое коммьюнити очень хорошее и дружелюбное. Такие же отношения сохранились, как и до изоляции, так и сейчас. Также общаемся, ребята поддерживают», — поделился российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов.

Никита Филиппов поделился с «Известиями» планами на ближайшее будущее. Следующая цель — олимпийское «золото» на Играх в 2030-м году.

