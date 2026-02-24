Прибыль выросла: в 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

При этом в организации зафиксировали увеличение чистого долга компании.

В 2025 году РЖД в полном объеме реализовала инвестпрограммы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы

По итогам 2025 года ОАО «РЖД» показало рост доходов, EBITDA и прибыли от продаж, несмотря на падение погрузки на 5,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суммарные доходы выросли на 9,5%, до 3,1 триллиона рублей, EBITDA — на 16,3%, до 984,2 миллиарда, прибыль от продаж — на 11%, до 405,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 0,7%, составив 14 миллиардов рублей.

В то же время чистый долг компании вырос на 20%, достигнув 3,33 триллиона рублей. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,4х. Для снижения долговой нагрузки рассматривается продажа части активов, включая 49% долей в Федеральной грузовой компании (оценка — 44 миллиарда рублей) и офисных площадей в комплексе Moscow Towers.

Погрузка на сети РЖД в 2025 году сократилась на 5,6% — до 1115,8 миллиона тонн. Рост показали только минеральные удобрения (+3,8%) и руда (+5,1%). В компании снижение объясняют внешними факторами, ремонтами на НПЗ и снижением урожая зерна. При этом глава РЖД Олег Белозеров отмечал рост экспортной погрузки в восточном направлении и перевозок с Китаем.

На 2026 год перед компанией стоит задача увеличить погрузку на 1,5% — до 1132 миллона тонн. Однако аналитики «Эйлер» прогнозируют возможное снижение на 3% из-за сокращения добычи угля, ухудшения условий экспорта и возможного оттока грузов на автотранспорт после закрепления принципа «вези или плати». Рост ожидается только по удобрениям.

Инвестиционная программа реализована в объеме более 860 миллиардов рублей, ввод основных фондов составил 1,1 триллиона рублей. Инвестиционная программа на 2026 год утверждена в размере 713,6 миллиарда рублей. Из них 288 миллиардов пойдут на ремонт инфраструктуры, 161,7 миллиарда — на закупку подвижного состава, 120 милолиардов — на строительство ВСМ Москва—Петербург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
Российская армия освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области
12:45
В Петербурге началось прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным
12:29
Прибыль выросла: в 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы
12:22
Умерла актриса фильма «Выгодный контракт» Надежда Ермакова
12:10
Стал известен общий ущерб по делу о теракте в «Крокусе»
11:55
Установлена личность подрывника автомобиля ДПС у Савеловского вокзала Москвы

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Шестилетний мальчик погиб под колесами пожарной машины в Санкт-Петербурге
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы