Решетников: уровень безработицы в России далек от кризисных значений

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Рынок труда усложнился и его сложно оценивать прежними показателями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Уровень безработицы в России далек от кризисных значений. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) -2026.

«У нас уровень безработицы низкий, у нас число работников, скажем так, под угрозой увольнения чуть-чуть выросло относительно двухлетней давности, но в общем и целом далеко от каких-то таких фатальных или кризисных значений. Поэтому по цифрам ситуация на рынке труда неплохая», — отметил министр.

Кроме того, в России вырос показатель по платформенной занятости, когда население при помощи новых технологий находит подработки на цифровых платформах. В то же время предприятия перестали увольнять сотрудников. Все чаще руководство предпочитает договариваться и изменять условия труда.

«Процессы идут… Рынок труда усложнился, и его очень сложно вот этими там показателями мерить», — подчеркнул Решетников.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Форум собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

ПМЭФ играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX ПМЭФ-2026.

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