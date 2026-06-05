«Вы в России»: Путин пошутил после неожиданного эпизода на ПМЭФ

Путин пошутил после инцидента с микрофоном министра Саудовской Аравии на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на инцидент с потерянным микрофоном во время пленарного заседания XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Эпизод произошел перед выступлением министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

Модератор пленарной сессии, журналистка India Today Гита Мохан, обратилась к саудовскому министру с просьбой подняться на сцену для выступления. Причиной стало то, что в зале не сразу смогли найти микрофон.

Когда Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд уже встал со своего места, организаторы быстро решили проблему и принесли микрофон. Министр удивился тому, как оперативно все произошло, и назвал это волшебством.

«Вы в России», — точно заметил Путин в ответ.

Зал встретил реплику российского президента аплодисментами. При этом министр энергетики Саудовской Аравии поблагодарил Путина за возможность выступить на пленарной сессии. Он также отметил, что волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подчеркнул близость народов России и Саудовской Аравии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Саудовская Аравия, которая выступает официальной страной-гостем ПМЭФ, занимает особое место в этом году. Ее представляют высокопоставленные члены правительства, включая министра энергетики принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда, министра промышленности Бандара аль-Хурейфа и министра инвестиций Фахда ас-Сейфа. Помимо саудовской делегации, на форуме работают представители Египта, Бразилии, Китая, Узбекистана, Монголии, Лаоса, Филиппин и других государств. Также обсуждается участие делегаций Таиланда, Вьетнама и Турции, а приглашения направлены ряду стран, среди которых Армения, Мексика, Индонезия, Колумбия и Сербия.

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