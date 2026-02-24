Плюшевый опекун для примата: почему японская макака осталась без родителей

Дрессировщик Аскарян: макаки могут проявлять агрессию к собственному потомству

Судьба крошечной макаки по кличке Панч из зоопарка в Японии вызвала бурную реакцию в соцсетях по всему миру. Пользователи активно обсуждают ситуацию вокруг детеныша, которого отказалась кормить и принимать родная мать.

О причинах такого поведения самки в комментарии для aif.ru рассказал народный артист России, дрессировщик Азиз Аскарян.

Дрессировщик пояснил, что подобные инциденты в мире животных не являются редкостью и во многом напоминают человеческие социальные проблемы. Он отметил, что макаки и шимпанзе могут не просто игнорировать свое потомство, но и проявлять к нему открытую агрессию.

«В моей практике было, когда родная мать-обезьяна швырнула своего малыша с достаточно большой высоты, он сломал себе руку. Пришлось делать операцию этой обезьянке маленькой и, естественно, отсадить от мамы. У них все, как у людей. Женщины же тоже иногда бросают своих детей, то же самое у обезьян. Все очень схоже», — рассказал Аскарян.

Маленький Панч появился на свет в июле 2025 года в городе Итикава. Сразу после рождения стало ясно, что биологическая мать не планирует заботиться о детеныше. Чтобы минимизировать стресс для новорожденного, сотрудники зоопарка решились на необычный эксперимент: они подложили ему плюшевого орангутана.

Искусственная «мама» настолько понравилась макаке, что Панч буквально не отходит от нее ни на шаг. Трогательные кадры из жизни примата быстро разлетелись по социальным сетям, сделав обезьянку настоящей звездой интернета. Сейчас за судьбой брошенного малыша следят тысячи волонтеров и обычных пользователей, переживающих за его дальнейшую адаптацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.