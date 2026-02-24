Актриса из фильма «А Зори здесь тихие…» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в Instagram* ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

Известно, что причиной смерти знаменитости послужила длительная и тяжелая болезнь, с которой она мужественно боролась в течение последних трех лет. Родственники не стали раскрывать конкретный медицинский диагноз, повлекший за собой кончину легенды экрана.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — написала дочь покойной в своем блоге. Информация о точном времени и месте проведения церемонии прощания, а также о месте захоронения будет обнародована позднее.

Ирина Шевчук родилась осенью 1951 года в Мурманске, однако позднее ее семья перебралась в Киев. Творческий путь принес ей всенародную любовь, прежде всего благодаря роли Риты Осяниной в культовой военной драме «А зори здесь тихие…».

Всего за годы карьеры артистка приняла участие в создании более чем 50 кинокартин, среди которых заметными работами стали роли в лентах «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и «Там вдали, за рекой». Стоит отметить, что супруг актрисы, известный композитор Александр Афанасьев, скончался в 2020 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.