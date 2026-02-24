Премьер-министра Австралии эвакуировали из Канберры из-за угрозы взрыва

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе срочно эвакуировали из официальной резиденции в Канберре после поступившей информации о возможном взрывном устройстве. Об этом сообщил портал news.com.au.

«Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности», — отмечается в публикации.

Позже представитель правоохранительных органов сообщил, что при осмотре резиденции никаких опасных предметов или подозрительных устройств выявлено не было. Премьер-министр не пострадал, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Фрязине на железнодорожном переезде произошел взрыв легкового автомобиля Nissan, в результате которого пострадал один человек. По предварительной информации, в автомобиле сработало неустановленное устройство. Пострадавшим оказался мужчина 1974 года рождения. У него травмы ног. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

