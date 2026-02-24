«Прощай, Амадей!» — в Ленинградском зоопарке умер легендарный амурский тигр

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Хищник-долгожитель скончался из-за проблем с сердцем, не дожив до своего 17-летия.

Умер амурский тигр Амадей

Фото: Telegram/Ленинградский зоопарк/lenzoopark

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей

В Ленинградском зоопарке 22 февраля в возрасте 16 лет скончался знаменитый амурский тигр по кличке Амадей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.

Специалисты установили, что непосредственной причиной смерти величественного животного стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Несмотря на все усилия ветеринарного корпуса и оказываемую поддерживающую терапию, спасти хищника не удалось. Его уход стал большой утратой для сотрудников и постоянных посетителей, для которых тигр был настоящим символом и живой легендой зоосада на протяжении многих лет.

Представители зверинца отметили, что Амадей находился в весьма почтенном для своего вида возрасте — в октябре текущего года ему должно было исполниться 17 лет. В последнее время у тигра был целый ряд хронических недугов, характерных для стареющих хищников. В частности, диагностические исследования выявили дистрофические изменения в работе печени и почек, а также патологические процессы в кишечнике.

Свою жизнь будущий любимец петербуржцев начал в Новосибирском зоопарке, где появился на свет 1 октября 2009 года. В Северную столицу его перевезли в декабре 2010 года. Сотрудники вспоминают его как невероятно грациозного и обаятельного зверя, который навсегда вписал свое имя в историю зоопарка.

17:02
