«Страшно исхудала»: Драпеко рассказала о состоянии Ирины Шевчук перед смертью

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Актриса скончалась после трехлетней борьбы с лимфомой головного мозга.

Умершая актриса Шевчук сильно похудела перед смертью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Елена Драпеко: актриса Ирина Шевчук сильно похудела перед смертью

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук, известная по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие», ушла из жизни 24 февраля на 75-м году жизни. О состоянии актрисы в последнее время aif.ru рассказала ее коллега и подруга Елена Драпеко.

«Ирина Борисовна исхудала страшно в последнее время. Почему умерла — точно сказать не могу. Скорее всего, от онкологии», — отметила Драпеко.

Позже дочь актрисы, Александра, сообщила, что причиной смерти стала лимфома головного мозга, с которой Шевчук боролась последние три года.

Елена Драпеко назвала смерть коллеги большой утратой для отечественного кинематографа.

Всего в фильмографии Ирины Шевчук насчитывается более 70 проектов, включая «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и «Курортный роман». Последняя роль была сыграна ею в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
Монумент насилия: в Сербии нашли массовое захоронение 77 женщин и детей
20:41
Наличный триумф: жители России массово изымают средства из банков
20:38
Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связи с Эпштейном
20:30
Не прекращает работу: популярный утренний ритуал с водой признали бесполезным
20:20
Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
20:09
Рекордсмен возвращается: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы