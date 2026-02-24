«Страшно исхудала»: Драпеко рассказала о состоянии Ирины Шевчук перед смертью

Елена Драпеко: актриса Ирина Шевчук сильно похудела перед смертью

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук, известная по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие», ушла из жизни 24 февраля на 75-м году жизни. О состоянии актрисы в последнее время aif.ru рассказала ее коллега и подруга Елена Драпеко.

«Ирина Борисовна исхудала страшно в последнее время. Почему умерла — точно сказать не могу. Скорее всего, от онкологии», — отметила Драпеко.

Позже дочь актрисы, Александра, сообщила, что причиной смерти стала лимфома головного мозга, с которой Шевчук боролась последние три года.

Елена Драпеко назвала смерть коллеги большой утратой для отечественного кинематографа.

Всего в фильмографии Ирины Шевчук насчитывается более 70 проектов, включая «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и «Курортный роман». Последняя роль была сыграна ею в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.