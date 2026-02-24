Опасный взлет: кресла в самолете малайзийской авиакомпании оторвались от пола

Кресла в самолете Batik Air оторвались от пола при взлете

Ряд пассажирских сидений рухнул вместе с человеком во время взлета авиалайнера Boeing 737 малайзийской компании Batik Air. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo.

Нештатная ситуация произошла в момент, когда воздушное судно начало активный разгон и подъем. Сразу три кресла, объединенные в одну секцию, внезапно отсоединились от креплений в полу и завалились назад. В этот момент на одном из мест находился мужчина, который фактически упал вместе с конструкцией.

Несмотря на пугающий характер инцидента, серьезных травм путешественнику удалось избежать. Экипаж продемонстрировал высокий профессионализм и оперативность: пострадавшего успокоили и помогли выбраться из поврежденного ряда.

Поскольку на борту оставались свободные кресла, мужчину оперативно пересадили на другое безопасное место, что позволило продолжить выполнение рейса в штатном режиме. В настоящий момент руководство авиаперевозчика Batik Air инициировало проведение внутреннего расследования. Специалисты инженерных служб пытаются установить, что стало причиной поломки механизмов фиксации и почему это не было выявлено в ходе предполетного осмотра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.