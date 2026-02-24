Студентка РАНХиГС насмерть разбилась при падении из окна общежития

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 054 0

Специалисты проверяют все возможные причины трагедии.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском общежитии РАНХиГС 25-летняя студентка погибла в результате падения из окна. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно предоставленным данным, инцидент случился днем. Очевидцы и службы экстренной помощи зафиксировали смерть девушки на месте происшествия.

«25-летняя девушка упала из окна и разбилась насмерть», — сообщил источник.

На текущий момент правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося. Версии произошедшего официально пока не озвучивали, однако специалисты проверяют все возможные причины трагедии.

Подобные инциденты в учебных заведениях всегда требуют тщательного расследования со стороны следственных органов для исключения криминального характера смерти или нарушения норм безопасности в эксплуатации здания.

Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге ученица восьмого класса выпала из окна школы в Приморском районе. Тогда инцидент случился прямо во время занятий, а причиной стало неосторожное движение девочки, которая пыталась закрыть оконную раму.

В случае со студенткой РАНХиГС следователям предстояло выяснить, что именно предшествовало падению и в каком состоянии находилась погибшая в тот момент. На месте трагедии в общежитии продолжают работать представители силовых структур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Страна мха и воды: где находится крупнейшее болото планеты
22:27
От инфаркта до деменции: сомнолог предупредил о рисках хронического недосыпа
22:24
Инструкции от кураторов: школьница оставила расписку перед поджогом АЗС в Петербурге
22:19
Новая волна атак: как защититься от мошенника-лжекурьера
22:12
Скандал вокруг «крабового хода»: китайский автобренд отсудил у блогера миллионы
22:05
Защита кошелька: в России вводят строгие правила для платных подписок

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы