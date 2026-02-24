Студентка РАНХиГС насмерть разбилась при падении из окна общежития
Специалисты проверяют все возможные причины трагедии.
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
В московском общежитии РАНХиГС 25-летняя студентка погибла в результате падения из окна. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Согласно предоставленным данным, инцидент случился днем. Очевидцы и службы экстренной помощи зафиксировали смерть девушки на месте происшествия.
«25-летняя девушка упала из окна и разбилась насмерть», — сообщил источник.
На текущий момент правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося. Версии произошедшего официально пока не озвучивали, однако специалисты проверяют все возможные причины трагедии.
Подобные инциденты в учебных заведениях всегда требуют тщательного расследования со стороны следственных органов для исключения криминального характера смерти или нарушения норм безопасности в эксплуатации здания.
Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге ученица восьмого класса выпала из окна школы в Приморском районе. Тогда инцидент случился прямо во время занятий, а причиной стало неосторожное движение девочки, которая пыталась закрыть оконную раму.
В случае со студенткой РАНХиГС следователям предстояло выяснить, что именно предшествовало падению и в каком состоянии находилась погибшая в тот момент. На месте трагедии в общежитии продолжают работать представители силовых структур.
