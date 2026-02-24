Латвийские силовики задержали корееведа Ланькова во время лекции в Риге

Дарья Орлова
Ученый должен был начать повествование о ситуации в КНДР перед местной аудиторией.

За что задержали корееведа Андрея Ланькова в Риге

Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

Delfi: латвийские силовики задержали корееведа Ланькова во время выступления

Полиция в Риге принудительно прервала выступление корееведа Андрея Ланькова и задержала его непосредственно в процессе чтения лекции. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на очевидцев инцидента.

Операция силовиков прошла в момент, когда эксперт должен был начать повествование о ситуации в КНДР перед местной аудиторией. Мероприятие было запланировано на 19:00 по рижскому времени (20:00 по мск. — Прим. ред.). По словам присутствовавших в зале людей, Ланькова вывели из помещения сотрудники муниципальной полиции.

В настоящий момент поступила информация о том, что российского специалиста транспортируют в миграционную службу республики для дальнейшего разбирательства.

Андрей Ланьков признан в мировом научном сообществе как один из ведущих экспертов, специализирующихся на истории и политическом устройстве КНДР. Российский историк ведет активную преподавательскую деятельность, работая в Университете Кукмин, расположенном в Сеуле.

Причины жестких действий со стороны латвийских властей в отношении востоковеда пока официально не комментируются. Известно, что запланированная встреча была посвящена анализу текущих процессов в КНДР, однако правоохранители посчитали необходимым вмешаться в образовательный процесс и доставить ученого в ведомство, занимающееся вопросами пребывания иностранцев в стране. Развитие ситуации остается под наблюдением общественности и СМИ.

