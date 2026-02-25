В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях

Крупнейший публичный архив рассекреченных документов правительства США о внеземных цивилизациях исчез всего через день после того, как президент страны Дональд Трамп распорядился опубликовать данные. Об этом сообщают журналисты британского издания Daily Mail. Главный сервер The Black Vault, которым руководит исследователь и уфолог Джон Гринвальд-младший, был полностью очищен.

«Были удалены сотни гигабайтов файлов, касающихся неопознанных летающих объектов (НЛО), рассекреченных проектов ЦРУ и крупных теорий заговора, включая убийство Джона Кеннеди», — сказано в материале.

Сайт The Black Vault стал главным ресурсом для тех, кто хочет узнать, что именно правительство обнародовало за последние 80 лет. Гринвальд посвятил 30 лет систематизации информации о скрытых программах и инцидентах, которые позволяют предположить, что США были вовлечены в секретные операции по обнаружению и использованию инопланетных технологий. Он направил властям более 11 тысяч запросов и собрал 3,8 миллиона файлов.

В «Черном хранилище» содержались, в том числе, отчеты с военных баз, показания свидетелей и даже директивы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), датируемые 40-50-ми годами, которые были рассекречены без широкого общественного осведомления.

Диверсия произошла через несколько часов после поручения Трампа Пентагону раскрыть любую информацию, связанную со внеземной жизнью. Указ президента был издан после того, как он раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявившего в интервью о существовании инопланетян.

Однако данные не были утрачены окончательно. Гринвальд сообщил, что вся информация была скопирована в защищенные хранилища, и сайт был восстановлен вскоре после происшествия. Вероятно, это не было вредительство, так как порой причиной очистки сайта может стать ошибка в процедурах технического обслуживания. Но совпадение с указом Трампа все же кажется владельцу сервера подозрительным.

«Это суровое напоминание всем нам, включая меня. Делайте резервные копии. Храните их в нескольких местах. И никогда не бойтесь ничего, что может встретиться на вашем пути, независимо от того, чего вы ожидаете», — написал исследователь на своей странице в соцсетях.

