Гриф секретности: 13 военных истребителей США устроили погоню за НЛО

Диана Кулманакова
Отчеты спецслужб раскрыли подробности масштабной операции по перехвату аномального объекта.

В США сразу 13 военных истребителей были подняты по тревоге для преследования неопознанного летающего объекта (НЛО), имевшего форму звезды. Об этом сообщил Newsweek.

Информация об инциденте стала доступна широкой общественности после того, как организация Disclosure Foundation добилась раскрытия более 300 страниц архивных материалов Агентства национальной безопасности (АНБ). Эти документы содержат отчеты о многолетних наблюдениях за аномальными явлениями, которые фиксировали военные ведомства США.

Согласно обнародованным файлам, звездный объект демонстрировал технические характеристики, недоступные земной авиации. Очевидцы из числа военных летчиков и диспетчеров подчеркивали, что аппарат перемещался резкими рывками на экстремальной высоте и совершал мгновенные развороты, игнорируя привычные законы аэродинамики.

Свидетели также описали визуальные особенности НЛО. Он излучал интенсивный белый свет с отчетливым голубым сиянием, что позволяло легко отслеживать его в ночном небе. Пилоты настаивали, что увиденное ими не имело никакого сходства с современными самолетами или беспилотными дронами.

В массиве данных АНБ также упоминаются и другие необъяснимые случаи, произошедшие в американском воздушном пространстве. В одном из отчетов фигурирует бесшумный аппарат с парой ярко-желтых огней, который маневрировал на сверхмалой высоте прямо над поверхностью земли.

Еще один эпизод касается наблюдения сферического объекта, чье свечение по яркости значительно превосходило солнечный свет.

