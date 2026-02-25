Стала известна причина смерти актера из «33 квадратных метров» Василия Антонова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Друзья поддерживали финансово семью артиста.

Почему умер актер Василий Антонов: причина смерти

Фото: Кадр из сериала «33 квадратных метра», 1997–2004г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер из «33 квадратных метров» Василий Антонов умер от пневмонии

Актер и режиссер Василий Антонов скончался в медицинском учреждении от осложнений, вызванных пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о гибели артиста подтвердил его близкий друг и коллега, телеведущий Павел Кабанов. Согласно его данным, 62-летний Антонов был госпитализирован с воспалением легких, которое он не смог победить.

Кабанов предположил, что причиной тяжелого состояния могла стать коронавирусная инфекция.

«Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали семье деньгами на лечение», — поделился подробностями телеведущий.

Помощь близких и финансовая поддержка друзей не помогли спасти жизнь знаменитого юмориста и сценариста.

Василий Антонов был знаковой фигурой российского телевидения 90-х и начала 2000-х годов. Он являлся одним из ключевых участников популярной «О. С. П.-студии». Всенародную любовь ему принесла работа над комедийным проектом «33 квадратных метра», где он не только исполнял одну из главных ролей, но также выступал режиссером-постановщиком и создателем сценария.

Творческий путь Антонова также связан с программой «БИС», которую он запустил на канале «ТВ-6» вместе с актером Владимиром Толоконниковым в 1998 году.

Кроме того, артист проявил себя как поэт-песенник, написав тематическую композицию для кинокартины «Это несерьезно». На протяжении многих лет Антонов активно сотрудничал со старыми коллегами по КВН и телевидению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

9:17
Получил главную роль после отчисления из вуза: Курцын об успехе в кино
9:10
Путин и Гергиев обсудили развитие Большого и Мариинского театров
9:00
В Карелии прошли масштабные учения сотрудников Росгвардии
8:48
«Друг увел девчонку»: как Марк Богатырев справился с предательством
8:35
Стала известна причина смерти актера из «33 квадратных метров» Василия Антонова
8:30
«Роман в моей жизни один»: как развиваются отношения Дибровой и Товстика

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы