Стала известна причина смерти актера из «33 квадратных метров» Василия Антонова

Актер из «33 квадратных метров» Василий Антонов умер от пневмонии

Актер и режиссер Василий Антонов скончался в медицинском учреждении от осложнений, вызванных пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о гибели артиста подтвердил его близкий друг и коллега, телеведущий Павел Кабанов. Согласно его данным, 62-летний Антонов был госпитализирован с воспалением легких, которое он не смог победить.

Кабанов предположил, что причиной тяжелого состояния могла стать коронавирусная инфекция.

«Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали семье деньгами на лечение», — поделился подробностями телеведущий.

Помощь близких и финансовая поддержка друзей не помогли спасти жизнь знаменитого юмориста и сценариста.

Василий Антонов был знаковой фигурой российского телевидения 90-х и начала 2000-х годов. Он являлся одним из ключевых участников популярной «О. С. П.-студии». Всенародную любовь ему принесла работа над комедийным проектом «33 квадратных метра», где он не только исполнял одну из главных ролей, но также выступал режиссером-постановщиком и создателем сценария.

Творческий путь Антонова также связан с программой «БИС», которую он запустил на канале «ТВ-6» вместе с актером Владимиром Толоконниковым в 1998 году.

Кроме того, артист проявил себя как поэт-песенник, написав тематическую композицию для кинокартины «Это несерьезно». На протяжении многих лет Антонов активно сотрудничал со старыми коллегами по КВН и телевидению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.