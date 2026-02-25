Путин и Гергиев обсудили развитие Большого и Мариинского театров

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Дирижер рассказал президенту о новых премьерах, ставке на молодежь и планах создать культурные кварталы в Москве и Петербурге.

О чем говорили Путин и Гергиев

Фото: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Большого театра и дирижером Валерием Гергиевым. Беседа прошла в преддверии 250-летнего юбилея Большого театра.

Гергиев сообщил, что в Большом театре с успехом прошла премьера оперы «Турандот», в которой заняты молодые певцы. По его словам, ставка на молодежь сегодня дает мощный импульс развитию, а кооперация двух театров позволяет активно обмениваться постановками и лучшими исполнителями.

Дирижер отметил, что, как и во времена императорских театров, сегодня важно создать единую систему управления, чтобы театры работали в национальном масштабе. Он предложил подумать о создании культурных кварталов в центре Москвы и Петербурга, используя богатое историческое и архитектурное наследие.

Отдельно Гергиев затронул тему доступности театров для молодежи. Он поблагодарил за поддержку идеи бесплатных трансляций «Щелкунчика» на Первом канале, благодаря которым жители всей страны могут увидеть легендарный балет. В планах — представить все символы, оперы и балеты Прокофьева в его юбилейный год, а также масштабные гастроли Пасхального фестиваля, который охватит около 40 регионов.

Гергиев также рассказал о совместных выступлениях сводных оркестров двух театров, назвав это уникальной возможностью для творческого роста артистов. Он поделился планами по развитию филиала Мариинского театра во Владивостоке, где строится крупный культурный центр.

В ходе беседы Путин и Гергиев обсудили увековечение памяти выдающихся деятелей культуры, в том числе дирижера Юрия Темирканова. Путин поддержал идею создания театрального квартала в Петербурге, связанного с его именем.

«Важно, чтобы вам сил хватило на два таких театра», — заметил президент в завершение разговора.

