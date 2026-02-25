Тайные романы основателя Microsoft: Гейтс признался в любовных связях с россиянками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Миллиардер также принес официальные извинения коллективу своего благотворительного фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном.

Как Билл Гейтс был связан с русскими женщинами

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

WSJ: Билл Гейтс признался в измене жене с женщинами из России

Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс принес официальные извинения коллективу своего благотворительного фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном и сознался во внебрачных связях с гражданками России. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Предприниматель подтвердил, что в период официального брака у него были романтические отношения с российской профессиональной бриджисткой и женщиной-физиком, специализирующейся на ядерных исследованиях. Гейтс особо подчеркнул, что его действия не носили противоправного характера, однако назвал само знакомство и взаимодействие с Эпштейном катастрофической ошибкой, которая повлекла за собой серьезные репутационные последствия для его гуманитарной организации.

Поводом для публичного признания стала публикация итогового архива документов по резонансному делу Эпштейна, которую Министерство юстиции США провело в конце января. Обнародованные материалы раскрыли ранее неизвестные подробности жизни филантропа, включая его стремление скрыть интимные увлечения.

В документах американского ведомства также упоминаются факты использования определенных медицинских препаратов, которые бизнесмену требовались для устранения последствий его тайных встреч. Несмотря на признание личных проступков, Билл Гейтс продолжает категорически отрицать сопричастность к криминальной деятельности покойного финансиста и любым дисциплинарным или уголовным преступлениям, фигурирующим в материалах следствия.

Ранее в СМИ обсуждалось, что Эпштейн мог использовать личную жизнь миллиардера в качестве инструмента давления. В частности, речь шла о возможной попытке шантажа из-за отношений Гейтса с уроженкой Тольятти Людмилой Антоновой.

Девушка, профессионально играющая в бридж, после переезда в Соединенные Штаты Америки основала тематический клуб и неоднократно попадала в объективы камер вместе с основателем Microsoft. Эксперты полагают, что именно эта связь могла стать рычагом влияния на одного из богатейших людей планеты. При этом сам Гейтс настаивает, что его раскаяние связано исключительно с этической стороной вопроса и желанием сохранить доверие сотрудников и общественности к деятельности своего фонда.

