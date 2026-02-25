Трагедия в семье актера: дочь комика Мартина Шорта добровольно ушла из жизни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Кэтрин Элизабет Шорт вела активную социальную жизнь и посвятила себя помощи окружающим.

Почему дочь комика Мартина Шорта совершила самоубийство

Фото: legion-media/ The Hollywood JR/BACKGRID

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Dаilу Маil: дочь комика Мартина Шорта совершила самоубийство

Кэтрин Элизабет Шорт, дочь знаменитого комика Мартина Шорта, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 42 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официальных представителей артиста.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом женщины, расположенный в престижном районе Голливуд-Хиллз, в понедельник вскоре после шести часов вечера. По предварительным данным, Кэтрин совершила самоубийство.

Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и рассматривают различные версии произошедшего, стремясь восстановить картину трагического инцидента.

Погибшая вела активную социальную жизнь и посвятила себя помощи окружающим. Кэтрин работала в социальной службе и на добровольных началах сотрудничала с благотворительной организацией, которая оказывает поддержку людям, страдающим ментальными расстройствами.

Кэтрин Элизабет была одним из трех приемных детей, которых Мартин Шорт воспитывал вместе со своей покойной супругой Нэнси Долман. Семья актера, известного широкой публике по успешному комедийному сериалу «Убийства в одном здании», пока воздерживается от детальных комментариев, переживая тяжелую утрату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

13:40
Задержан организатор нелегальной экскурсии на Байкале, в которой погибли туристы
13:31
Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
13:20
«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
13:10
Новый уровень заботы о юных пациентах: Минздрав РФ обновит стандарты педиатрии
12:56
Трагедия в семье актера: дочь комика Мартина Шорта добровольно ушла из жизни
12:45
ФСБ предотвратила поджог военного самолета на Кубани

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино
«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео