Трагедия в семье актера: дочь комика Мартина Шорта добровольно ушла из жизни

Dаilу Маil: дочь комика Мартина Шорта совершила самоубийство

Кэтрин Элизабет Шорт, дочь знаменитого комика Мартина Шорта, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 42 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официальных представителей артиста.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом женщины, расположенный в престижном районе Голливуд-Хиллз, в понедельник вскоре после шести часов вечера. По предварительным данным, Кэтрин совершила самоубийство.

Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и рассматривают различные версии произошедшего, стремясь восстановить картину трагического инцидента.

Погибшая вела активную социальную жизнь и посвятила себя помощи окружающим. Кэтрин работала в социальной службе и на добровольных началах сотрудничала с благотворительной организацией, которая оказывает поддержку людям, страдающим ментальными расстройствами.

Кэтрин Элизабет была одним из трех приемных детей, которых Мартин Шорт воспитывал вместе со своей покойной супругой Нэнси Долман. Семья актера, известного широкой публике по успешному комедийному сериалу «Убийства в одном здании», пока воздерживается от детальных комментариев, переживая тяжелую утрату.

