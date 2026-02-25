Муж секретаря школы застал ее в постели с учеником в День всех влюбленных

Женщину задержали после вмешательства разгневанного супруга.

Мужчина застал свою жену в постели со школьником

NYP: муж секретаря школы застал ее в постели с учеником в День всех влюбленных

В штате Индиана 31-летнюю секретаршу старшей школы Алисию Хьюз арестовали по обвинению в сексуальном контакте с 18-летним учеником в День всех влюбленных. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Инцидент приобрел характер уголовного дела после того, как женщина сама обратилась в полицию. Первоначально она заявила, что стала жертвой нападения со стороны собственного мужа. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина применил силу, когда застал законную супругу в постели с молодым человеком в их общем доме. Разгневанный муж после случившегося сразу же разорвал отношения и инициировал бракоразводный процесс.

Во время официального допроса мать троих детей не смогла сдержать эмоций и расплакалась, признав наличие запретной связи. По словам задержанной, ее романтические отношения с подростком начались еще в январе, но физическая близость якобы произошла только после того, как партнеру исполнилось 18 лет. Тем не менее, следствие располагает и другими данными.

Если вначале Хьюз отрицала контакты с несовершеннолетними, то позже ей пришлось частично признать вину после показаний другого 17-летнего подростка. Юноша рассказал правоохранителям, что вступал в половую связь с секретаршей не менее пяти раз. Теперь женщине вменяют серьезную статью о соблазнении ребенка, по которой ей может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет.

