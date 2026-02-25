Сонный персонал под прицелом: работодателей призывают проверять храп сотрудников

Mirror: работодателей призывают проверять храп сотрудников

Бизнесу следует инициировать тестирование работников на наличие храпа для выявления скрытых нарушений дыхания. Об этом сообщает Mirror.

Специалисты подчеркивают, что обследование на обструктивное апноэ сна (ОАС) критически важно для тех, чья деятельность требует предельной концентрации, например, для водителей. Исследование, проведенное экспертами из Великобритании и США, показало, что из-за повышенной утомляемости сотрудников, страдающих этим недугом, экономика Великобритании ежегодно теряет до 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.

В Британии около восьми миллионов человек сталкиваются с ОАС, при котором стенки горла расслабляются и сужаются во время сна.

«Учитывая значительное, но часто игнорируемое бремя синдрома ОАС и его экономические последствия, мы призываем политиков выделить ресурсы на разработку эффективной стратегии скрининга и проведение целевых кампаний в области общественного здравоохранения», — отметил профессор Мэтт Лечнер из Университетского колледжа Лондона.

Согласно данным ученых, примерно 85% пациентов в стране не знают о своем диагнозе. Это создает серьезные риски для машинистов поездов и операторов тяжелого оборудования, которые могут непреднамеренно уснуть на рабочем месте.

Статистика показывает, что около 7% населения трудоспособного возраста соответствуют критериям заболевания, что обходится работодателям в 1840 фунтов стерлингов на каждого такого сотрудника ежегодно из-за пропусков работы или низкой продуктивности.

«Очень важно, чтобы рабочие места поддерживали своих сотрудников, не наказывая их в случае признания проблемы, и чтобы работодатели вносили необходимые коррективы, пока работники проходят процесс клинической диагностики и лечения», — добавили представители Sleep Apnoea Trust.

В качестве терапии обычно используются аппараты СИПАП, подающие воздух под давлением, а в последнее время для борьбы с апноэ начинают применять и инъекционные препараты для снижения веса.

