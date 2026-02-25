Сладкая отрава: ароматный порошок едва не стоил жизни десятилетнему москвичу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

Гастрономическое любопытство довело мальчика до воспаления легких и дыхательной недостаточности.

Как ребенок в Москве попал в реанимацию из-за сладостей

Фото: www.globallookpress.com/Alexey Belkin

Московский школьник вдохнул кондитерскую присыпку и попал в больницу

Московский школьник вдохнул кондитерскую присыпку и попал в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

По словам сладкоежки, он вернулся из школы и решил, что пора «перекусить вкусненьким». Мальчик нашел на кухне кулинарную присыпку и захотел сперва понюхать ее. Это решение оказалось его ключевой ошибкой.

После того, как десятилетний учащийся втянул ноздрями порошок для украшения десертов, у него начались серьезные проблемы с дыханием и сильное воспаление в легких. Медики обнаружили дыхательную недостаточность, сообщил пульмонолог Шамиль Гитинов. Юного пациента оперативно доставили в Морозовскую больницу в тяжелом состоянии, перевели в реанимацию.

Медики применили высокопоточную оксигенотерапию. Когда мальчику стало лучше, его выписали домой. Сейчас ребенок ведет обычную жизнь, хорошо себя чувствует и ходит в школу, избегая употреблять кондитерские ингредиенты не по назначению.

В прошлом году случай с более печальным исходом произошел в Свердловской области. Там ребенок-инвалид подавился блином и умер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

