Россия даст жесткий ответ при передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. На заседании Совета безопасности организации он назвал подобные планы Великобритании и Франции опасными и противоправными и посоветовал пересмотреть политику.

Безрассудный курс на эскалацию конфликта, похоже, оттолкнул от Киева даже его некогда главных союзников — Соединенные Штаты. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Поворотный момент в истории ООН. Впервые за четыре года Генассамблея приняла резолюцию по Украине, которую не поддержали США. Штаты предлагали удалить из проекта два абзаца — о «суверенитете и территориальной целостности». И в итоге воздержались от голосования, в отличие от европейских союзников. И объяснили почему: вопрос о территориях, о котором кричат в Киеве и Брюсселе, — лишь предлог для затягивания конфликта. Поэтому в американский вариант это не вошло.

«Соединенные Штаты, безусловно, приветствуют призыв к немедленному прекращению огня. Как мы уже говорили, эта резолюция также содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров, а не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к этому прочному миру», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.

Это заявление вызвало шок среди европейских союзников. Великобритания и Франция выразили разочарование. Ведь накануне их представители вместе с Урсулой фон дер Ляйен заверяли в Киеве подопечных, что поддержка Запада неизменна. Владимира Зеленского тоже все чаще спрашивают: чувствует ли он давление со стороны Дональда Трампа?

«Немного. Я понимаю сигналы президента США. Возможно, он готовит почву перед трехсторонними переговорами и так далее. Так что… не теряя нашего достоинства, мы можем двигаться вперед», — ответил Владимир Зеленский.

Зато о потере достоинства вовсю кричат в Верховной Раде лоббисты проплаченных Коломойским* и западными кураторами нацбатов, если неонацистов все же заставят покинуть Донбасс.

«Народ выйдет на Майдан даже во время военного положения. И есть кому выйти, поверьте мне. Даже если это будут одни женщины, они выйдут и будут высказываться в случае предложений территориальных уступок. Ради чего мы воюем с 2014 года? Ради чего сотни тысяч украинцев, прошу прощения, погибли?» — заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

После ошеломительного для них голосования в Генассамблее ООН «заукраинцы» устроили в Нью-Йорке малочисленные протесты, больше напоминавшие обычный перформанс ряженых, органично вписанный в коммерческую рекламу.

На заседании Совбеза ООН глава российского представительства при сообществе наций парировал все выпады европейцев и украинцев, заодно поставил делегатов Незалежной на место.

«Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, славяне знают, ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Для нас нет разницы. Национальность у нас общая, вот вера разная. Мы из Киевской Руси, которую вы продали за 30 сребреников», — заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

«Я хотела бы сделать замечания относительно заявления российского делегата. Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не будем единым народом с Россией и мы не собираемся когда-либо стать единой нацией с Россией. Украина — европейская страна», — парировала заместитель иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Разного рода фон дер Ляйен пора прекратить высмеивать усилия США и России по достижению прочного мира в Европе, а также пора прекратить финансировать киевскую шайку, — все громче говорят даже в Европарламенте.

«Я спрашиваю вас: чего вы хотите добиться?! Чего вы хотите достичь этими миллиардными выплатами Киеву? Хорошо, что Виктор Орбан заблокировал кредит на 90 миллиардов. Пришло время положить конец этой войне. Не только в интересах россиян и украинцев, но и в интересах немцев, которым приходится за все это платить», — заявил депутат Европарламента Александр Селл.

Впрочем, США европейская группировка во главе с фон дер Ляйен, Макроном и Стармером давно понятна и не нужна. Главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф заявил: следующий трехсторонний раунд в формате Россия — Украина — США состоится во Флориде в начале марта. То есть без европейцев. Они там лишние.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.